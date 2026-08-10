520 Hektare Kawasan Bromo Terbakar, Angin Berubah-ubah Jadi Kendala Pemadaman

jatim.jpnn.com, MALANG - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu.

Menurut Emil, kondisi medan di kawasan Gunung Bromo yang terjal dan berbukit menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman.

"Kami koordinasikan bersama karena penanganannya membutuhkan kerja sama semua pihak," kata Emil seusai meninjau langsung kondisi kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Minggu (9/8).

Emil mengatakan dirinya turun langsung ke lapangan sekaligus mengikuti koordinasi penanganan kebakaran bersama unsur pemerintah, TNI, BPBD, pengelola taman nasional dan relawan.

Koordinasi tersebut diikuti Kepala Balai Besar TNBTS Rudjanta Tjahja Nugraha, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf Ribut Yudho Apriantono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief serta sejumlah relawan.

Berdasarkan pemantauan sementara, sejumlah titik api masih ditemukan dari kawasan P30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, hingga area Penanjakan 1. Petugas gabungan pun terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali.

Sebelum melakukan pemadaman, tim gabungan menyusun strategi dengan mempertimbangkan arah angin, kondisi vegetasi serta tingkat kesulitan medan. Pemadaman dilakukan dengan mengombinasikan penanganan melalui jalur darat dan operasi udara.

"Pemadaman kami lakukan dengan melihat kondisi dan medan di lapangan. Ada pemadaman darat dan juga kami dukung dengan pemadaman dari udara," ujarnya.