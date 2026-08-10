Karhutla Mengancam di Musim Kemarau, Menhut Raja Juli Minta Warga Tak Main Api

jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta masyarakat turut membantu pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dengan mengurangi penggunaan api saat beraktivitas di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran, terutama di tengah musim kemarau yang disertai fenomena El Nino.

"Saat bersamaan masyarakat supaya berpartisipasi membantu menyelesaikan masalah ini (karhutla) dan terpenting adalah jangan ada lagi yang bermain api, apakah itu rokok atau lebih nakal lagi land clearing (pembukaan lahan), terutama di luar Jawa," kata Raja Juli seusai meninjau proses pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo sisi Kabupaten Probolinggo, Minggu (9/8).

Menurut dia, kondisi kemarau yang disertai fenomena El Nino meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Karena itu, partisipasi masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Raja Juli mengatakan pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan di tingkat pusat telah berkomitmen melakukan langkah bersama untuk mengantisipasi dampak El Nino, termasuk potensi karhutla.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan yang sangat jelas dan kami telah dikumpulkan pada 28 Juli, berbagai kementerian, Panglima TNI, Kapolri, BMKG, BNPB. Artinya, pemerintah all out mengantisipasi El Nino dan memang Agustus sudah masuk puncaknya (kemarau)," ujarnya.

Terkait kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Raja Juli memastikan proses pemadaman terus dilakukan secara komprehensif agar api dapat segera dikendalikan.