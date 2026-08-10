Kekeringan Melanda 19 Desa, 13 Ribu Warga Trenggalek Mulai Kesulitan Air Bersih

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Jawa Timur, telah menyalurkan 162 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan hingga 8 Agustus 2026. Sedikitnya 4.378 kepala keluarga atau sekitar 13 ribu jiwa telah menerima bantuan air bersih tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan distribusi air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau.

"Bantuan air bersih terus kami distribusikan sesuai laporan dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak," kata Stefanus, Minggu (9/8).

Berdasarkan data BPBD Trenggalek per 8 Agustus 2026, kekeringan telah dilaporkan terjadi di 19 desa yang tersebar di sembilan kecamatan.

Sembilan kecamatan tersebut meliputi Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, Kampak, Watulimo, Trenggalek dan Bendungan.

Adapun distribusi air bersih telah dilakukan di Desa Nglebeng, Ngrencak, Karangtengah, Besuki, Cakul, Pandean, Banjar, Kertosono, Panggul, Timahan dan Ngulanwetan.

BPBD Trenggalek masih memantau perkembangan kondisi di wilayah yang telah melaporkan kekeringan.

Penyaluran air bersih akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.