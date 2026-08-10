Bromo Terbakar dan Akses Ditutup, Jembatan Kaca hingga Seruni Point Masih Aman

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo masih aman dikunjungi wisatawan meski akses menuju kawasan Bromo ditutup akibat kebakaran.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi mengatakan penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo tidak berlaku terhadap seluruh destinasi wisata di wilayah tersebut.

"Akses menuju kawasan Gunung Bromo dari empat pintu resmi ditutup sejak Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB karena kebakaran, namun sejumlah destinasi wisata di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar kawasan Bromo masih dalam kondisi aman untuk dikunjungi," kata Heri di Probolinggo, Minggu (9/8).

Berdasarkan pemantauan di lapangan, sejumlah destinasi wisata seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point, hingga Terminal Wisata Seruni Point masih dalam kondisi aman.

Heri mengatakan titik api di kawasan Gunung Bromo masih berada cukup jauh dari sejumlah objek wisata tersebut.

"Untuk beberapa destinasi wisata tersebut kondisi hari ini masih aman dan juga masih memungkinkan untuk dikunjungi wisatawan. Namun, kami tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di lapangan," ujarnya.

Baca Juga: Water Bombing Ditargetkan 30 Kali Sehari untuk Padamkan Karhutla Gunung Bromo

Meski masih aman, Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak menutup kemungkinan membatasi kunjungan wisatawan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berubah dan mulai mengarah ke kawasan objek wisata.

"Hari ini masih aman untuk dikunjungi, tetapi apabila suatu waktu ada perubahan dan perkembangan di lapangan, kemungkinan juga akan ditutup apabila mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketenangan," kata Heri.