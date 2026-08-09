Diduga Akibat Aktivitas Manusia, Penyelidikan Karhutla Gunung Bromo Diserahkan ke Aparat
jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, kepada aparat penegak hukum.
Hal itu disampaikan Raja Juli saat ditanya mengenai kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
"(Penyelidikan) kami serahkan kepada penegak hukum," kata Raja Juli dalam keterangan pers di kawasan Gunung Bromo, Minggu (9/8).
Raja Juli menegaskan aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk menindak tegas pihak yang terbukti melakukan aktivitas terlarang hingga memicu kebakaran hutan dan lahan.
"Siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman setimpal," tegasnya.
Sebelumnya, Balai Besar TNBTS menyebut kebakaran di kawasan Gunung Bromo diduga dipicu aktivitas manusia.
Dugaan tersebut berdasarkan lokasi titik awal kebakaran yang ditemukan di area Blok Bantengan.
Di kawasan tersebut terdapat jalur tradisional atau jalan tembusan yang menghubungkan Desa Arjosari dengan Ranu Pani.
Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan penyelidikan penyebab kebakaran Gunung Bromo kepada aparat penegak hukum. TNBTS sebelumnya menduga faktor manusia.
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