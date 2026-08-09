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Puluhan Kios di Bawah Jembatan Babat-Widang Terbakar, Kerugian Rp359 Juta

Minggu, 09 Agustus 2026 – 20:32 WIB
Puluhan Kios di Bawah Jembatan Babat-Widang Terbakar, Kerugian Rp359 Juta - JPNN.com Jatim
Petugas kepolisian memasang garis polisi di lokasi kebakaran yang menghanguskan puluhan kios pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Babat-Widang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (8/8/2026). Polres Lamongan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menyebabkan kerugian material sekitar Rp359,3 juta. (ANTARA/HO-Humas Polres Lamongan)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan menyelidiki kebakaran yang menghanguskan puluhan kios pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Babat-Widang, Kabupaten Lamongan.

Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (8/8) tersebut menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai Rp359,3 juta.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memasang garis polisi, serta mendata bangunan dan barang milik warga yang terdampak.

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"Kami masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan awal api berasal dari pembakaran sampah di belakang salah satu warung di bawah jembatan, namun hal itu masih didalami," kata Hamzaid, Minggu (9/8).

Untuk mengungkap penyebab kebakaran, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi.

Petugas juga mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan sumber api yang menghanguskan puluhan kios tersebut.

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Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Lamongan Rayin mengatakan proses pemadaman dan pendinginan telah selesai dilakukan.

Proses pemadaman dan pendinginan sudah tuntas. Kondisi di lokasi saat ini sudah aman.

Puluhan kios di kawasan Jembatan Babat-Widang, Lamongan, terbakar. Kerugian ditaksir Rp359,3 juta dan polisi masih menyelidiki penyebabnya.
Sumber Antara
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TAGS   kebakaran kios pkl kebakaran lamongan jembatan babat-widang polres lamongan

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