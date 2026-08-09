Water Bombing Ditargetkan 30 Kali Sehari untuk Padamkan Karhutla Gunung Bromo

jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, terus dikebut menggunakan helikopter water bombing.

Tiga helikopter telah dikerahkan untuk membantu memadamkan api, terutama di area lereng yang sulit dijangkau tim gabungan melalui jalur darat.

"Ada tiga helikopter yang sudah beroperasi dari dua hari lalu, mohon doanya supaya cuaca tetap baik sehingga api bisa dipadamkan, terutama di lereng yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat," kata Raja Juli di kawasan Gunung Bromo, Minggu (9/8).

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Menurut dia, pelaksanaan water bombing pada Minggu ditargetkan mencapai 30 kali. Hingga saat ini, proses pemadaman dari udara telah dilakukan sebanyak 17 kali.

Namun, upaya pemadaman melalui udara masih sangat bergantung pada kondisi cuaca. Salah satu kendala yang dihadapi petugas ialah hembusan angin kencang yang dapat mengganggu proses water bombing.

Karena itu, Raja Juli meminta masyarakat terus memberikan dukungan dan doa agar kondisi cuaca mendukung proses pemadaman.

"Mohon doa supaya cuaca tetap baik sehingga bisa genap 30 kali dan titik api bisa dipadamkan," ujarnya.

Selain menggunakan helikopter, pemadaman juga dilakukan tim gabungan melalui jalur darat.