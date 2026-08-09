Api Membakar B29 Lumajang, Tim Gabungan Lakukan Pemadaman Manual & Water Bombing

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang ikut menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Kebakaran terjadi di sekitar kawasan wisata puncak B29, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan TRC Siaga Posko Darurat Kekeringan dan Karhutla BPBD Lumajang bergerak menuju Desa Argosari pada Sabtu (8/8).

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Tim kemudian melakukan koordinasi sekaligus membantu penanganan menuju titik api di kawasan Bukit Sentigi Renteng dan Ledok Bedor.

“Regu TRC Siaga Posko Darurat Kekeringan dan Karhutla BPBD Lumajang telah bergerak menuju Desa Argosari pada Sabtu (8/8) untuk melakukan koordinasi lanjutan dan membantu penanganan kebakaran di kawasan TNBTS,” kata Isnugroho, Minggu (9/8).

Menurut dia, BPBD Lumajang sebenarnya telah melakukan monitoring sejak Kamis (6/8). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila kobaran api merambat ke wilayah Kabupaten Lumajang.

TRC kemudian tiba di kawasan Ledok Bedor pada Sabtu untuk melakukan pemadaman sekaligus memantau perkembangan kebakaran.

Setelah penanganan di lapangan, personel kembali ke Kantor BPBD Kabupaten Lumajang sekitar pukul 16.00 WIB karena kondisi mulai memasuki malam.