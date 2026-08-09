Empat Hari Penyisiran, SAR Surabaya Hentikan Monitoring Aktif KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor SAR Kelas A Surabaya menghentikan monitoring aktif terhadap KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Madura.

Penghentian monitoring dilakukan pada Minggu (8/8) setelah tim SAR melakukan penyisiran dan pemantauan selama empat hari di sekitar lokasi kejadian.

Keputusan tersebut diambil pada hari ketujuh sejak insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan keputusan tersebut saat menyambut kedatangan Helikopter Basarnas yang digunakan untuk melakukan pemantauan udara.

Monitoring aktif dilakukan setelah status operasi SAR dialihkan menjadi kegiatan pemantauan. Kegiatan tersebut dimulai pada Rabu (5/8) dengan mengerahkan personel dan sejumlah alat utama sistem (alut) SAR untuk menyisir perairan utara Madura.

Penyisiran melalui jalur laut dilakukan menggunakan KN SAR 249 Permadi dan satu unit RIB Pos SAR Sumenep.

Adapun pemantauan melalui udara dilakukan dengan mengerahkan Helikopter Basarnas AW139 HR1301.

Pengerahan sejumlah sarana tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan pemantauan sekaligus mencari kemungkinan tanda-tanda keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang belum ditemukan.