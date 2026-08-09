JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Empat Hari Penyisiran, SAR Surabaya Hentikan Monitoring Aktif KMP Mutiara Sentosa 2

Empat Hari Penyisiran, SAR Surabaya Hentikan Monitoring Aktif KMP Mutiara Sentosa 2

Minggu, 09 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Empat Hari Penyisiran, SAR Surabaya Hentikan Monitoring Aktif KMP Mutiara Sentosa 2 - JPNN.com Jatim
Helikopter SAR Surabaya yang digunakan menyisir KMP Mutiara Sentosa 2. Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor SAR Kelas A Surabaya menghentikan monitoring aktif terhadap KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Madura.

Penghentian monitoring dilakukan pada Minggu (8/8) setelah tim SAR melakukan penyisiran dan pemantauan selama empat hari di sekitar lokasi kejadian.

Keputusan tersebut diambil pada hari ketujuh sejak insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2.

Baca Juga:

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan keputusan tersebut saat menyambut kedatangan Helikopter Basarnas yang digunakan untuk melakukan pemantauan udara.

Monitoring aktif dilakukan setelah status operasi SAR dialihkan menjadi kegiatan pemantauan. Kegiatan tersebut dimulai pada Rabu (5/8) dengan mengerahkan personel dan sejumlah alat utama sistem (alut) SAR untuk menyisir perairan utara Madura.

Penyisiran melalui jalur laut dilakukan menggunakan KN SAR 249 Permadi dan satu unit RIB Pos SAR Sumenep.

Baca Juga:

Adapun pemantauan melalui udara dilakukan dengan mengerahkan Helikopter Basarnas AW139 HR1301.

Pengerahan sejumlah sarana tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan pemantauan sekaligus mencari kemungkinan tanda-tanda keberadaan KMP Mutiara Sentosa 2 maupun korban yang belum ditemukan.

SAR Surabaya menghentikan monitoring aktif KMP Mutiara Sentosa 2 setelah empat hari penyisiran di perairan utara Madura. Tidak ditemukan tanda korban.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara Sentosa II sar surabaya kebakaran kapal sumenep Pencarian KMP Mutiara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU