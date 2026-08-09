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Wisata Gunung Bromo Ditutup Total untul Efektivitas Pemadaman Karhutla

Minggu, 09 Agustus 2026 – 13:18 WIB
Wisata Gunung Bromo Ditutup Total untul Efektivitas Pemadaman Karhutla - JPNN.com Jatim
TNBTS menutup total seluruh akses wisata Gunung Bromo mulai 8 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB akibat kebakaran. Tiket bisa refund atau reschedule. Foto: Dok. TNBTS

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total seluruh akses wisata menuju Gunung Bromo mulai Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB.

Penutupan dilakukan untuk mengefektifkan proses pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan Kaldera Bromo.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan perkembangan kondisi terkini di lapangan. Kobaran api dilaporkan makin meluas.

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"Dalam rangka efektivitas upaya pemadaman kebakaran, kunjungan ke Bromo dari semua pintu masuk ditutup untuk kunjungan wisata," kata Rudi dalam keterangan resmi yang diterima di Malang, Jawa Timur.

Penutupan berlaku di lima pintu masuk kawasan wisata Bromo yang tersebar di empat kabupaten.

Kelima akses tersebut meliputi Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang.

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Selain untuk mendukung proses pemadaman, penutupan dilakukan demi menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan serta seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan TNBTS.

Rudi menyebut penutupan akses wisata tersebut berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Gunung Bromo ditutup total mulai Sabtu malam akibat kebakaran di Kaldera Bromo yang makin meluas. Wisatawan bisa reschedule atau refund tiket.
Sumber Antara
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TAGS   karhutla gunung bromo karhutla pemadaman karhutla Gunung Bromo kebakaran hutan dan lahan

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