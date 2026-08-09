Karhutla Gunung Bromo Membakar 176 Hektare, Api Terus Menjalar akibat Angin Kencang

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo belum juga padam hingga Sabtu (8/8) malam.

Kobaran api bahkan terus meluas akibat hembusan angin kencang. Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), area yang terdampak kebakaran kini mencapai sekitar 176 hektare.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan perkembangan terbaru menunjukkan api menjalar ke kawasan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT), tepatnya mengarah ke Blok Jantur.

"Kami mendapatkan informasi perkembangan kebakaran di TNBTS bahwa api menjalar di kawasan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di arah Blok Jantur akibat kuatnya angin yang cukup kencang," kata Oemar.

Kondisi tersebut membuat tim gabungan yang melakukan pemadaman diminta mengutamakan keselamatan personel.

Seluruh tim kemudian berkumpul di lokasi yang dinilai aman di sekitar JLKT. Setelah angin mulai mereda, petugas kembali bergerak menuju Jemplang melalui jalur lama.

Oemar mengatakan petugas berhasil memutus pergerakan api agar tidak menyeberangi jalur lama atau yang dikenal dengan jalur jaring laba-laba.

"Kami memutus api tidak menyeberangi jalur lama (jaring laba-laba), sehingga diharapkan sepanjang malam ini angin tidak membesar, dan api tidak menyeberang lagi ke arah utara Watangan," tuturnya.