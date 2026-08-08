176 Hektare Kawasan Bromo Terdampak Kebakaran, Jemplang Malang Kini Kondusif
jatim.jpnn.com, MALANG - Kondisi kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dinyatakan kondusif setelah tidak ditemukan lagi titik api maupun kepulan asap akibat kebakaran Gunung Bromo.
Kasi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan petugas gabungan masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
"Untuk wilayah Jemplang di Kabupaten Malang saat ini sudah kondusif, tidak terlihat titik api maupun asap," kata Budiono, Sabtu (8/8).
Berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, area Jemplang yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar empat hektare.
Sementara itu, total lahan di kawasan Gunung Bromo yang terdampak kebakaran hingga kini mencapai 176 hektare, mulai dari Blok Bantengan hingga Blok Jantur.
Meski kondisi di Jemplang sudah kondusif, personel gabungan tetap disiagakan di kawasan Blok Savana. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi munculnya kembali titik api akibat hembusan angin dan kondisi vegetasi yang kering.
"Personel masih kami siagakan di kawasan Blok Savana," ujar Budiono.
Pemantauan dilakukan secara langsung di lapangan serta menggunakan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi).
Luas kawasan Gunung Bromo yang terdampak kebakaran mencapai 176 hektare. Wilayah Jemplang, Malang, kini dinyatakan kondusif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News