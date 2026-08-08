KMP Mutiara Sentosa 2 Masih Dicari, Basarnas Sisir Laut Utara Madura hingga 70 Mil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upaya pencarian dan memastikan keberadaan KMP Mutiara Sentosa I2 terus dilakukan.

Kantor SAR Kelas A Surabaya kembali mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk menyisir perairan laut utara Pulau Madura, Sabtu (8/8).

Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Surabaya Didit Arie R. mengatakan KN SAR 249 Permadi bertolak dari Dermaga Navigasi Tanjung Perak sekitar pukul 08.15 WIB.

Kapal tersebut membawa 11 anak buah kapal (ABK) dan satu tim rescuer Kantor SAR Kelas A Surabaya.

"KN SAR 249 Permadi melaju menuju area pencarian yang berjarak sekitar 70 mil laut dengan kecepatan 14 knot," kata Didit.

Pengerahan kapal tersebut merupakan bagian dari upaya Basarnas dalam operasi kesiapsiagaan sembari menunggu hasil verifikasi laporan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta perusahaan kapal terkait adanya penumpang yang belum ditemukan.

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Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menyatakan proses verifikasi tersebut tidak membuat tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian.

Pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di wilayah perairan utara Madura.