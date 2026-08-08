Karhutla Gunung Bromo Meluas, Api Mengarah ke Wisata B-29 Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) masih belum sepenuhnya padam. Kobaran api kini dilaporkan mulai mengarah ke kawasan wisata Puncak B-29 di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengatakan titik api telah memasuki Blok Jantur yang berada di perbatasan wilayah menuju Lumajang.

"Titik api per hari ini masih terlihat di perbatasan memasuki Blok Jantur dan masih sekitar 4 kilometer untuk sampai ke wilayah Lumajang," kata Isnugroho saat dikonfirmasi, Jumat.

Meski mulai mengarah ke kawasan B-29, BPBD Lumajang memastikan titik api masih berada di wilayah perbatasan dan belum mengancam permukiman warga. Untuk mengantisipasi kebakaran semakin meluas, BPBD Lumajang telah mengerahkan satu regu Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi.

Petugas diterjunkan untuk melakukan pemantauan sekaligus mendukung upaya pengendalian kebakaran. Selain monitoring, petugas gabungan juga membuat sekat bakar di wilayah perbatasan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api merembet ke kawasan wisata B-29, lahan pertanian, maupun permukiman warga.

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"Di wilayah perbatasan, kami membuat sekat bakar agar api tidak menjalar ke lahan pertanian dan permukiman warga. Semoga hari ini penanganan oleh tim gabungan dapat membuahkan hasil," ujarnya.

Upaya pemadaman hingga kini masih dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Probolinggo, Balai Besar TNBTS, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Ngadas.