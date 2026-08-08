Cuaca Malang Hari ini, Seharian Diramalkan Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (8/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-30 derajat celsius.