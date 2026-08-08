Cuaca Jawa Timur 8 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (8/8).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Pacitan dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Kota Batu, Lumajang, Pacitan, Pasuruan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)