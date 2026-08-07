Karhutla Gunung Bromo Meluas 170 Hektare, BNPB Kerahkan 2 Helikopter Water Bombing

jatim.jpnn.com, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah satu unit helikopter water bombing untuk mempercepat pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo.

Dengan tambahan tersebut, total dua helikopter akan dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman kebakaran yang melanda kawasan Bromo.

Khofifah mengatakan helikopter tambahan saat ini masih berada di Banjarmasin dan dijadwalkan bergerak menuju Bandara Abdulrachman Saleh, Malang, pada Sabtu (8/8).

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"Rencana besok pagi akan ada tambahan helikopter perbantuan dari BNPB, sekarang masih ada di Banjarmasin dan besok menuju (Bandara) Abd (Abdulrachman) Saleh. Semoga dua armada ini bisa memaksimalkan water bombing," kata Khofifah saat berada di kawasan Gunung Bromo, Jumat (7/8).

Sebelumnya, satu helikopter water bombing bantuan BNPB telah tiba di Bandara Abdulrachman Saleh dari Bandara Juanda setelah diterbangkan dari Palangkaraya.

Helikopter tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pemadaman melalui udara pada Jumat sekitar pukul 14.30 WIB hingga 15.30 WIB.

Operasi water bombing difokuskan pada area tebing yang masih mengeluarkan kepulan asap, khususnya di Blok Jantur.

Helikopter tersebut memiliki kapasitas angkut air hingga 1.000 liter atau sekitar satu ton dalam sekali pengambilan.