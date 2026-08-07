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Satu Orang Dilaporkan Terluka Akibat Insiden Tiang Listrik Ambruk di Manyar Gresik

Jumat, 07 Agustus 2026 – 20:32 WIB
Satu Orang Dilaporkan Terluka Akibat Insiden Tiang Listrik Ambruk di Manyar Gresik - JPNN.com Jatim
Sejumlah tiang listrik PLN roboh di Jalan Raya Manyar, Gresik. Sejumlah kendaraan tertimpa dan satu pengendara mobil mengalami luka. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arus lalu lintas di Jalan Raya Manyar, Kabupaten Gresik mengalami kemacetan panjang setelah sejumlah tiang listrik milik PLN roboh pada Jumat (7/8).

Lokasi kejadian berada setelah Jembatan Manyar atau jalur menuju kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Tiang-tiang listrik tersebut roboh di sisi Jalan Daendels. Sejumlah kendaraan yang melintas di sekitar lokasi dilaporkan turut tertimpa. Akibat kejadian tersebut, satu pengendara mobil mengalami luka-luka.

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Kapolsek Manyar Iptu Muhammad Gifari Syarifuddin membenarkan adanya korban dalam insiden robohnya tiang listrik tersebut.

"Satu korban pengendara mobil mengalami luka dan dievakuasi ke RS Fatma Medika," kata Gifari.

Polisi bersama pihak terkait saat ini melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.

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Petugas juga membantu proses evakuasi tiang listrik yang roboh agar jalur tersebut dapat kembali dilalui kendaraan.

"Untuk pengembangan nanti kami sampaikan, mohon waktu," ujarnya.

Tiang listrik PLN ambruk di Jalan Raya Manyar, Gresik. Sejumlah kendaraan tertimpa dan satu pengendara mobil mengalami luka.
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