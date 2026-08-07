Jemaah Masjid Rahmat Gelar Aksi Pertahankan Tanah Wakaf di Pandegiling Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan jemaah Masjid Rahmat, Kembang Kuning, Surabaya, menggelar aksi damai untuk mempertahankan tanah wakaf di Jalan Pandegiling Nomor 145, Jumat (7/8).

Jemaah dari berbagai kalangan usia, mulai remaja, orang dewasa, hingga lansia, terlihat membentangkan spanduk dan menyampaikan aspirasi terkait lahan yang mereka klaim sebagai tanah wakaf Masjid Rahmat.

Perwakilan Jemaah Masjid Rahmat Sugeng Sudaryanto mengatakan tanah tersebut merupakan wakaf dari seorang dermawan bernama Haji Ilyas yang diberikan sejak 2008.

Namun, menurut Sugeng, saat ini lahan tersebut dikuasai pihak lain dan sedang dilakukan pembangunan.

Sugeng menegaskan pihak masjid memiliki dokumen resmi yang menjadi dasar kepemilikan wakaf atas lahan tersebut.

Dia menyebut status tanah wakaf itu telah diperkuat dengan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2021.

"Ini merupakan hak kami dari Yayasan Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya, dan kami memegang sertifikat wakaf resmi dari BPN," kata Sugeng, Jumat (7/8).

Atas dasar dokumen tersebut, jemaah mempersoalkan aktivitas pembangunan yang dilakukan pihak lain. Mereka menilai pembangunan tersebut merupakan dugaan penyerobotan tanah wakaf.