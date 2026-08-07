Mendadak Ambruk, Tiang Listrik Timpa Truk dan Alat Berat di Jalan Manyar Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sejumlah tiang listrik di sepanjang Jalan Raya Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, mendadak ambruk pada Jumat (7/8).

Tiang listrik yang roboh menutup sebagian badan jalan dan menimpa sejumlah kendaraan truk serta alat berat milik pekerja proyek pelebaran jalan di lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.45 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, robohnya sejumlah tiang listrik sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh total.

Kapolsek Manyar Iptu Muhammad Gifari Syarifuddin membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, personel kepolisian telah mendatangi lokasi untuk membantu proses evakuasi sekaligus melakukan penyelidikan terkait penyebab robohnya tiang listrik.

"Anggota sudah di lokasi," kata Gifari, Jumat (7/8).

Gifari belum dapat menjelaskan secara rinci kronologi maupun penyebab tiang-tiang listrik tersebut ambruk.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.