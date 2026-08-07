Iva Evry Pimpin SMAN Taruna Madani Jatim, Kadindik Tekankan 5 Prioritas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai melantik Iva Evry Robiyansah sebagai Kepala SMAN Taruna Madani Jawa Timur.

Iva menggantikan Dr H Imron Rosidi, M.Pd., yang telah mengakhiri masa jabatannya untuk periode 2023-2026.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di SMAN Taruna Madani Jawa Timur, Kamis (6/8).

Dalam sambutannya, Aries menegaskan pergantian kepala sekolah bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal amanah baru untuk membawa SMAN Taruna Madani Jatim semakin maju dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik.

"SMAN Taruna Madani Jawa Timur memiliki kekhasan dan tanggung jawab besar. Sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, kebangsaan, serta kekuatan iman dan akhlak para murid," kata Aries.

Menurutnya, sekolah ketarunaan harus mampu melahirkan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.

Prestasi akademik, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembentukan iman dan akhlak sebagai fondasi utama.

Karena itu, Aries meminta kepala sekolah baru menjalankan lima prioritas utama dalam memimpin SMAN Taruna Madani Jatim.