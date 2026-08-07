Di IdeaFest SUB 2026, Emil Dardak Ungkap Tantangan AI bagi Talenta Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - IdeaFest SUB 2026 resmi digelar di Surabaya dengan mengusung tema The Next Leap. Festival yang menjadi wadah ide, kreativitas, dan inovasi tersebut berlangsung pada 7-8 Agustus 2026.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan IdeaFest menjadi salah satu manifestasi dari berkembangnya ekosistem kreatif dan inovasi di Surabaya serta Jawa Timur.

Menurut Emil, kehadiran IdeaFest di Surabaya menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki talenta dan pelaku industri kreatif yang mampu menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi kreatif.

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"Kalau Surabaya belum punya bibit-bibitnya, enggak mungkin IdeaFest diadakan di sini. Atau kalaupun diadakan di sini, pasti pembicaranya diimpor semua dari luar Jawa Timur," kata Emil.

Dia menyebut jumlah pembicara dan sesi dalam IdeaFest SUB 2026 meningkat signifikan dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Pada tahun lalu, IdeaFest SUB menghadirkan sekitar 100 pembicara dalam 80 sesi. Tahun ini jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 200 pembicara dengan 120 sesi.

"Ini adalah peningkatan yang signifikan, 50 persen increase, peningkatan 50 persen," ujarnya.

Emil menilai keberhasilan IdeaFest tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pembicara yang dihadirkan, tetapi juga antusiasme masyarakat untuk datang dan menyerap berbagai gagasan yang disampaikan.