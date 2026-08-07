Kapal Selam Scorpene Mulai Dibangun, Dilengkapi Rudal & Kemampuan Menyelam Lebih Dalam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembangunan kapal selam Scorpene untuk TNI Angkatan Laut (AL) resmi dimulai melalui seremoni first steel cutting di PT PAL Indonesia, Surabaya.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan first steel cutting dilakukan sekitar 12 bulan setelah kontrak pembangunan kapal selam tersebut efektif.

Menurut dia, pembangunan kapal selam Scorpene akan berlangsung selama 96 bulan atau sekitar delapan tahun.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan, kurang lebih delapan tahun," kata Ali.

Dia menyebut progres pembangunan kapal selam tersebut saat ini telah mencapai sekitar 20,5 persen.

Harapannya pembangunan kapal selam Scorpene dapat selesai sesuai jadwal sehingga proses penyerahan kepada TNI AL juga berlangsung tepat waktu.

"Kami berharap ini bisa terbangun dengan tepat waktu. Jadi, delivery time-nya bisa tepat waktu," ujarnya.

Muhammad Ali menegaskan pembangunan kapal selam Scorpene tersebut akan melibatkan putra-putri terbaik Indonesia dengan dukungan dan pendampingan dari Naval Group Prancis.