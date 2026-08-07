Tak Suka Menulis, Siswi SMATAG Surabaya Malah Raih Juara 2 Surat untuk Presiden

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswi SMA 17 Agustus 1945 (SMATAG) Surabaya Azaline Naimah Azzahra dari kelas XI IPA 1 meraih Juara 2 kategori Surat untuk Presiden jenjang SMA dalam ajang Surat Suara Anak Surabaya yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya.

Azaline meraih prestasi tersebut setelah bersaing dengan lebih dari 1.000 karya peserta.

Dalam karya yang mengantarkannya meraih juara, Azaline mengangkat isu kesetaraan hak anak tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak penyandang disabilitas.

Pada kategori yang sama, Juara 1 diraih SMA Kristen Petra 3, sedangkan Juara 3 menjadi milik SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya.

Menariknya, prestasi tersebut diraih Azaline meski sebelumnya dia mengaku tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap dunia menulis.

Keikutsertaan Azaline dalam kompetisi itu berawal dari keinginannya mencoba hal baru sekaligus menantang diri keluar dari zona nyaman.

"Sebelumnya saya tidak terlalu tertarik dengan menulis. Saya hanya suka mencoba hal baru dan menantang diri sendiri. Urusan menang atau kalah itu belakangan. Saya hanya ingin mendapatkan pengalaman baru," kata Azaline, Selasa (5/8).

Kesempatan mengikuti kompetisi tersebut datang dari rekomendasi wali kelasnya saat duduk di kelas X, Devy Qurrotu Ainy.