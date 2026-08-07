Ikuti Imbauan Eri Cahyadi, Pakuwon Group Pendekkan Pagar Tunjungan Plaza & Pakuwon Mall

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakuwon Group memutuskan memendekkan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan yang dikelolanya di Kota Surabaya. Penataan tersebut dilakukan di Tunjungan Plaza (TP) dan Pakuwon Mall Surabaya setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau pengelola mal tidak memasang pagar terlalu tinggi.

Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi mengatakan pihaknya melakukan penataan pagar tersebut untuk mengikuti arahan Pemkot Surabaya.

"Kami akan rapikan, sesuai imbauan Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk menjaga estetika kota," kata Sutandi saat dikonfirmasi, Kamis (6/8).

Baca Juga: Eri Cahyadi Ungkap Alasan Pemkot Surabaya Tak Minta Mal Bongkar Pagar Tinggi

Menurut dia, pemendekan pagar dilakukan di dua lokasi, yakni Tunjungan Plaza dan area Pakuwon Mall Surabaya Barat.

Penataan tersebut dilakukan karena pagar yang terpasang sebelumnya dinilai menutupi tampilan bangunan utama mal.

"Yang kami rapikan atau dipendekkan di TP sama Pakuwon Barat karena secara estetika menutup gedung utama di dua lokasi itu," ujarnya.

Sutandi menjelaskan proses pemendekan dilakukan dengan membongkar pagar yang telah terpasang. Setelah itu, pagar dipotong agar lebih rendah sebelum kembali dipasang di lokasi semula.

"Jadi, dipendekkan, dipotong lebih pendek. Kami lepas dulu, kemudian dipendekkan, baru dipasang lagi," tuturnya.