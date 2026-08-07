Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Cerah, Malam Sejumlah Kawasan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (7/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27 kilometer per jam.