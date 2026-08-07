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Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Cerah, Malam Sejumlah Kawasan Berangin

Jumat, 07 Agustus 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Cerah, Malam Sejumlah Kawasan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (7/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

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BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27 kilometer per jam.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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