Mahasiswi di Surabaya Melahirkan Sendirian di Kamar Indekos, Bayinya Meninggal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang mahasiswi di Surabaya melahirkan seorang bayi seorang diri di kamar indekos kawasan Jalan Gubeng Kertajaya 9E, Rabu (5/8).

Bayi yang baru dilahirkan tersebut kemudian meninggal dunia. Penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Warga sekitar lokasi, Uti mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut dia, warga sempat mendengar suara tangisan bayi dari dalam kamar indekos. Namun, suara tersebut tidak berlangsung lama dan kemudian terdengar lagi.

"Melahirkannya itu kemarin pagi," kata Uti saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis (6/8).

Uti menuturkan, setelah mendengar suara tangisan bayi, anak pemilik indekos kemudian mendatangi kamar mahasiswi tersebut.

Pintu kamar kemudian didobrak. Saat itu, mahasiswi tersebut ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri.

"Ya sempat dengar tangisan bayi, mungkin itu baru saja dia melahirkan. Kamarnya kemudian didobrak sama anak pemilik kos dan diketahui ibunya (mahasiswi) kemudian pingsan," ujarnya.

Mahasiswi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit oleh keluarga pemilik indekos untuk mendapatkan penanganan medis.