Helikopter Basarnas Sisir Perairan Sumenep, Cari Kemungkinan Korban KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Helikopter Basarnas HR-1301 melakukan pemantauan udara di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura untuk menyisir area lokasi terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya tanda-tanda keberadaan bangkai kapal maupun korban yang belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan penyisiran melalui udara dilakukan sembari menunggu proses verifikasi laporan mengenai kemungkinan adanya penumpang yang belum ditemukan.

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"Sembari menunggu verifikasi pengaduan penumpang yang belum ditemukan dari KSOP dan perusahaan kapal, kami tetap melaksanakan aksi pemantauan dan penyisiran di area sekitar lokasi kejadian sehingga tidak ada jeda waktu sampai adanya verifikasi pengaduan," kata Nanang.

Menurut dia, pemantauan melalui udara menjadi bagian dari operasi kesiapsiagaan setelah penanganan khusus insiden KM Mutiara Sentosa II sebelumnya dialihkan menjadi operasi rutin.

Nanang menyebut penyisiran di lokasi kejadian juga telah dilakukan KN SAR 249 Permadi pada Rabu (5/8).

Kapal tersebut melakukan pemantauan di perairan utara Kabupaten Sumenep sebelum kembali bersandar di Dermaga Distrik Navigasi, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar.

"Meski demikian, apabila ada laporan korban yang perlu dievakuasi maka akan dikomunikasikan ke semua unsur posko sesuai fungsi masing-masing," imbuhnya.