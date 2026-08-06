Operator Kapal Diperiksa KSOP Tanjung Perak Seusai Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP), operator KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura menjalani pemeriksaan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Surabaya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah kapal rute Surabaya-Makassar itu terbakar pada Minggu (2/8). Insiden tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia.

Kepala Cabang PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) Surabaya Ferdinan Pondang mengatakan dirinya telah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh otoritas terkait selama beberapa hari terakhir.

"Sedang diperiksa, setiap hari saya bolak-balik ke sini (Kantor KSOP Utama Tanjung Perak), mengurus ini," ujar Pondang di Kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Kamis (6/8) petang.

Menurut Pondang, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dirinya. Nakhoda KM Mutiara Sentosa II yang selamat dalam insiden tersebut juga menjalani pemeriksaan oleh instansi terkait.

"Posisinya nakhoda ini sedang menjalani ini, Pak, pertanyaan-pertanyaan dari instansi, iya pemeriksaan," ungkapnya.

Pondang belum bersedia membeberkan lebih jauh mengenai pihak lain yang turut menjalani pemeriksaan terkait insiden kebakaran kapal tersebut.

Dia hanya mengatakan belum mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang diperiksa selain dirinya dan nakhoda.