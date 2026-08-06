Kapal Penyeberangan Bawean Tak Beroperasi, Warga Desak Kapal Bisa Hadapi Gelombang 2 Meter

jatim.jpnn.com, GRESIK - Terhentinya operasional kapal penyeberangan Bawean-Gresik akibat gelombang tinggi memicu desakan dari sejumlah elemen masyarakat agar pemerintah segera menyiapkan solusi permanen transportasi menuju Pulau Bawean.

Aspirasi tersebut disampaikan Pemuda Bawean Gresik (PBG), Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (Imbas), Persatuan Saudagar Bawean (PSB), hingga Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG) dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Gresik dan Komisi III, Rabu (6/8).

Dalam pertemuan tersebut, seluruh elemen sepakat bahwa persoalan transportasi laut menuju Bawean tidak bisa terus berulang setiap kali cuaca ekstrem melanda.

Ketua Umum PBG Ramli Salim mengatakan penghentian operasional kapal akibat gelombang tinggi tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan kesehatan.

"Kami memohon kepada pemerintah agar ketika kondisi cuaca seperti ini, tetap ada transportasi yang mampu melayani masyarakat. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga pelayanan kesehatan warga Bawean," kata Ramli.

Dia juga mendorong pemerintah dan operator memastikan ketersediaan armada yang memadai sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu ketika gelombang tinggi maupun jumlah calon penumpang meningkat.

" PBG mendorong pemerintah dan operator memastikan ketersediaan armada yang memadai. Sehingga pelayanan tidak terganggu saat gelombang tinggi dan lonjakan calon penumpang," sambungnya.

Perwakilan Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (Imbas), Haikal, menyampaikan aspirasi serupa.