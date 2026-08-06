Pasokan Oksigen Bawean Terkendala Cuaca, Pemkab Gresik Siapkan Oxygen Generator

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cuaca ekstrem yang melanda perairan Gresik-Bawean dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menghentikan aktivitas pelayaran, tetapi juga menghambat distribusi logistik kesehatan ke Pulau Bawean.

Kondisi tersebut membuat stok oksigen medis di RSUD Umar Mas'ud Bawean menipis. Di tengah situasi itu, seorang pasien bahkan harus dirujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik menggunakan pesawat sewaan karena membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Pasien tersebut dirujuk pada Sabtu (1/8) dengan didampingi tenaga perawat hingga tiba di rumah sakit tujuan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik drg Setyo Susilo mengatakan rujukan dilakukan karena pasien masih mengalami sesak napas dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut.

Pada saat bersamaan, persediaan oksigen medis di RSUD Umar Mas'ud mulai menipis akibat distribusi logistik dari daratan terhambat cuaca buruk.

Sebelum rujukan dilakukan, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan keluarga pasien terkait kondisi medis dan pilihan transportasi yang tersedia.

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Namun, seluruh layanan kapal menuju Bawean tidak beroperasi akibat cuaca buruk. Sementara tiket penerbangan perintis juga telah habis hingga 7 Agustus 2026.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan medis yang bersifat segera, keluarga pasien akhirnya memilih menggunakan pesawat sewaan agar pasien dapat segera dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik.