24 Tim Jatim Lolos FIKSI 2026, Ungguli Yogyakarta dan Jawa Tengah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kontingen terbanyak yang lolos ke tingkat nasional Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2026.

Sebanyak 24 tim asal Jawa Timur dari jenjang SMA, SMK, dan MA berhasil melaju ke tingkat nasional.

Jumlah tersebut mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meloloskan 17 tim dan Jawa Tengah dengan 14 tim.

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Dari 24 tim asal Jawa Timur, sebanyak 17 tim masuk kategori pengembangan usaha dan tujuh tim lainnya kategori rencana usaha.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya kualitas dan minat peserta didik di Jawa Timur dalam mengembangkan inovasi di bidang kewirausahaan.

“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan kontingen terbanyak pada ajang bergengsi yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen. Kami berharap keikutsertaan siswa dalam FIKSI 2026 mampu melahirkan bibit-bibit wirausaha muda sekaligus pengembang inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Aries, Kamis (6/8).

Menurut dia, FIKSI tidak sekadar menjadi ajang kompetisi dan festival. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk membentuk karakter pelajar yang inovatif, kreatif, mandiri, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial.

Melalui FIKSI, siswa didorong mengembangkan ide menjadi produk maupun solusi yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.