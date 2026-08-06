JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tim Gabungan Gunakan Drone Water Spray Padamkan Karhutla Gunung Bromo

Tim Gabungan Gunakan Drone Water Spray Padamkan Karhutla Gunung Bromo

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:09 WIB
Tim Gabungan Gunakan Drone Water Spray Padamkan Karhutla Gunung Bromo - JPNN.com Jatim
Karhutla Gunung Bromo meluas hingga 80 hektare. Tim gabungan menggunakan drone water spray, truk tangki dan pemadaman manual untuk memadamkan api. Foto: BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Hingga Kamis (6/8) pagi, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 80 hektare.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jawa Timur, vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, hingga semak belukar.

Kebakaran pertama kali dilaporkan pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB di wilayah Ranu Pani, Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga:

Api sempat padam pada Selasa (4/8). Namun, kebakaran kembali terjadi pada siang hari dan hingga kini masih dalam proses penanganan.

Tim gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Polisi Kehutanan (Polhut), Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), TNI, Polri, dan relawan peduli api telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Hingga Rabu (5/8) pukul 18.00 WIB, petugas masih berjibaku memadamkan api di kawasan tersebut.

Baca Juga:

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto juga memantau langsung proses penanganan karhutla bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suhariyanto pada Rabu sore.

Turut hadir dalam pemantauan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo R. Oemar Sjarief, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyanto, perwakilan BPBD Kabupaten Malang, serta pengelola Balai Besar TNBTS.

Karhutla Gunung Bromo meluas hingga 80 hektare. Tim gabungan menggunakan drone water spray, truk tangki dan pemadaman manual untuk memadamkan api.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BPBD Jatim karhutla gunung bromo Gunung Bromo drone water spray kebakaran gunung bromo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU