Tim Gabungan Gunakan Drone Water Spray Padamkan Karhutla Gunung Bromo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Hingga Kamis (6/8) pagi, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 80 hektare.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jawa Timur, vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, hingga semak belukar.

Kebakaran pertama kali dilaporkan pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB di wilayah Ranu Pani, Kabupaten Probolinggo.

Api sempat padam pada Selasa (4/8). Namun, kebakaran kembali terjadi pada siang hari dan hingga kini masih dalam proses penanganan.

Tim gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Polisi Kehutanan (Polhut), Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), TNI, Polri, dan relawan peduli api telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Hingga Rabu (5/8) pukul 18.00 WIB, petugas masih berjibaku memadamkan api di kawasan tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto juga memantau langsung proses penanganan karhutla bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suhariyanto pada Rabu sore.

Turut hadir dalam pemantauan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo R. Oemar Sjarief, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyanto, perwakilan BPBD Kabupaten Malang, serta pengelola Balai Besar TNBTS.