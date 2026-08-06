Penjualan MSJA Tumbuh 13 Persen, Beban Usaha Turun Jadi USD2,67 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Multi Spunindo Jaya Tbk (MSJA) mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 13 persen pada kuartal II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif tersebut dicatatkan di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih menghadapi ketidakpastian.

Produsen kain nonwoven itu masih mengandalkan pasar domestik sebagai kontributor utama pendapatan dengan porsi sekitar 76 persen dari total penjualan.

Sementara itu, pasar ekspor menyumbang sekitar 24 persen. Kedua segmen tersebut sama-sama menunjukkan pertumbuhan penjualan.

Corporate Secretary MSJA Kent Handi Kurniawan mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari strategi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar.

"Puji syukur kepada Tuhan, di tengah situasi yang masih belum membaik, penjualan kami menunjukkan pertumbuhan sekitar 13 persen. Baik pasar lokal maupun ekspor sama-sama naik. Capaian ini tentu berkat kerja keras tim pemasaran MSJA yang sangat militan. Semakin sulit keadaan, perjuangan mereka justru semakin keras," kata Kent dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8).

Menurut dia, salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan omzet adalah mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada melalui skema upsell dan cross-sell.

Perusahaan juga aktif menjaring pelanggan baru sekaligus memperluas penetrasi ke wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, baik di pasar domestik maupun ekspor.