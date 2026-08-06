Tak Sekadar Belajar, Siswa SMAMX Jalani Sehari Penuh di Mal Melatih Kecakapan Hidup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada yang berbeda dari aktivitas belajar siswa SMA Muhammadiyah 10 Surabaya (SMAMX). Alih-alih menghabiskan waktu belajar di ruang kelas, para siswa mengikuti pembelajaran di pusat perbelanjaan melalui program Kelas Khusus Kecakapan Hidup di Mall yang digelar di BG Junction Surabaya.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya SMAMX menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, adaptif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Kelas Mall SMAMX bukan program yang baru dimulai. Konsep pembelajaran di pusat perbelanjaan tersebut telah dirintis sejak 2011.

SMAMX bahkan menjadi lembaga pendidikan Muhammadiyah pertama di Indonesia yang memiliki kelas di mal. Namun, program itu sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Setelah beberapa tahun berhenti, Kelas Mall kini kembali digelar dengan konsep baru yang lebih menitikberatkan pada pembelajaran berbasis kecakapan hidup atau life skills.

Kembalinya program tersebut merupakan bagian dari inisiatif MBA Spartans (Muhammadiyah Boarding Area Sport Art and Sains) yang menaungi sejumlah satuan pendidikan Muhammadiyah, mulai KB ABA 15, TK ABA 01, TK ABA 10, TK ABA 12, SD Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 2, hingga SMA Muhammadiyah 10 Surabaya.

Berbeda dengan pembelajaran konvensional, siswa tidak hanya belajar di ruang kelas. Seluruh aktivitas Kelas Mall dilakukan di lingkungan pusat perbelanjaan, mulai dari datang, mengikuti pembelajaran, beristirahat, melaksanakan salat berjamaah, hingga menyelesaikan kegiatan dan pulang.

Fokus utama program tersebut adalah membangun kecakapan hidup siswa agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.