JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dinas PUPP Situbondo Belum Kembalikan Kerugian Rp931 Juta, BPK Beri Tenggat Sebulan

Dinas PUPP Situbondo Belum Kembalikan Kerugian Rp931 Juta, BPK Beri Tenggat Sebulan

Kamis, 06 Agustus 2026 – 12:07 WIB
Dinas PUPP Situbondo Belum Kembalikan Kerugian Rp931 Juta, BPK Beri Tenggat Sebulan - JPNN.com Jatim
Plt Inspektur Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Imam M Anshori. ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo masih memiliki kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah sekitar Rp931,6 juta.

Kerugian tersebut merupakan bagian dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025.

Pelaksana Tugas Inspektur Pemkab Situbondo Imam M Anshori mengatakan BPK sebelumnya menemukan potensi kerugian keuangan negara/daerah sekitar Rp1,7 miliar.

Baca Juga:

Namun, hingga batas akhir pengembalian pada 28 Juli 2026, masih terdapat sekitar Rp931,659 juta yang belum diselesaikan.

"Jadi, hingga batas akhir 28 Juli lalu, Dinas PUPP tercatat belum mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp931.659.000," kata Imam, Rabu (5/8).

Berdasarkan rekomendasi BPK, Dinas PUPP masih diberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan sisa kewajiban tersebut.

Baca Juga:

Jangka waktu penyelesaian itu terhitung sejak 29 Juli 2026.

Imam menjelaskan mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Dinas PUPP Situbondo belum mengembalikan Rp931 juta dari temuan BPK. Sebagian besar sisa temuan berkaitan dengan proyek pekerjaan fisik.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   dinas pupp situbondo kerugian proyek Inspektorat Situbondo temuan BPK Situbondo kerugian negara Situbondo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU