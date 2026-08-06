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Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp2,9 M, Kejari Pamekasan Kembali Geledah Kantor Pemkab

Kamis, 06 Agustus 2026 – 11:36 WIB
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp2,9 M, Kejari Pamekasan Kembali Geledah Kantor Pemkab - JPNN.com Jatim
Tim penyidik Kejari Pamekasan saat melakukan penggeledahan di Kantor Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). ANTARA/ HO-Kejari Pamekasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan kembali menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Rabu (5/8).

Penggeledahan hari kedua tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp2,9 miliar.

Kali ini, penyidik menyasar ruang Bagian Administrasi Perekonomian serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

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"Penggeledahan pada hari kedua ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang sedang kami lakukan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Pamekasan Agus Setiyo Budi saat dikonfirmasi.

Agus menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan tersebut.

Dokumen-dokumen itu nantinya digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung proses hukum yang sedang dilakukan penyidik.

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Dia menegaskan kegiatan penggeledahan tersebut tidak berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pejabat tertentu.

Sebelumnya, penyidik Kejari Pamekasan juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan.

Kejari Pamekasan menggeledah Bagian Ekonomi dan Pengadaan Barang-Jasa Pemkab terkait dugaan korupsi proyek jalan yang dibiayai DBHCHT 2025.
Sumber Antara
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TAGS   Kejari Pamekasan korupsi proyek jalan kasus korupsi pamekasan DBHCHT pamekasan

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