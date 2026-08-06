Karhutla Gunung Bromo Menjalar ke Malang, Api Tinggal 1,5 Kilometer dari Tugu Perbatasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo mulai menjalar ke wilayah Kabupaten Malang. BPBD Kabupaten Malang menyebut rembetan api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang-Lumajang dan mengarah ke kawasan Jemplang.

Kepala Bagian Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan api kini berjarak sekitar 1,5 kilometer dari tugu perbatasan jika dihitung berdasarkan jarak tempuh melalui jalur darat.

"Rembetan api sudah melalui tugu perbatasan Kabupaten Malang-Lumajang dan mengarah ke Kabupaten Malang dengan jarak sekitar 1,5 kilometer dari tugu perbatasan dengan pola pengukuran jarak tempuh jalan darat," kata Sadono di Malang, Rabu.

Penanganan kebakaran melibatkan tim gabungan dari BPBD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Lumajang, serta Masyarakat Peduli Api Desa Ngadas.

Personel TNI dan Polri, sukarelawan, serta perangkat Desa Poncokusumo dan Desa Ngadas juga dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran.

Sadono mengatakan tim gabungan saat ini masih melakukan operasi pemadaman secara darat dengan membuat sekat bakar untuk menghambat pergerakan api.

Petugas juga melakukan penyemprotan air menggunakan truk tangki milik Balai Besar TNBTS dan BPBD Provinsi Jawa Timur.

"Cuaca di wilayah Bromo terpantau berawan dengan kecepatan angin sedang ke arah barat," ujarnya.