Cuaca Malang Hari ini, Cerah dan Berangin di Seluruh Kawasan Pagi-Malam
Kamis, 06 Agustus 2026 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (6/8) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.
Malamnya kembali cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malam cerah dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-30 derajat celsius.
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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