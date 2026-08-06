Karhutla Gunung Bromo Meluas, 80 Hektare Lahan TNBTS Terbakar

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, meluas hingga 80 hektare.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan luas lahan yang terbakar tersebut tercatat hingga Rabu (5/8) sekitar pukul 17.49 WIB. Titik api pertama kali terdeteksi di wilayah Watugede, Lumajang pada Senin (3/8).

Namun, kondisi musim kemarau dan hembusan angin membuat kobaran api terus merambat hingga membakar puluhan hektare lahan di kawasan TNBTS.

"Kami mendapatkan informasi dari teman-teman TNBTS bahwasanya ada muncul titik api di atas Watugede wilayah Lumajang. Karena memang bergerak terus apinya, dan hingga hari ini sudah sebanyak 80 hektare lahan yang terbakar," kata Gatot saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Upaya pemadaman terus dilakukan tim gabungan yang terdiri dari BPBD, sukarelawan, TNI, dan Polri. Petugas dikerahkan untuk menghentikan rambatan api sekaligus memastikan tidak ada titik api baru.

Berdasarkan pantauan di lapangan, masih terdapat satu titik api di area Watu Gede dan dua titik api di sekitar Lautan Pasir Bromo.

"Hari ini juga sudah dilakukan pemadaman bersama seluruh perangkat terkait dan relawan. Hingga sore tadi di area Lautan Pasir ada dua titik dan satu titik di atas Watugede," ujarnya.

Gatot mengatakan medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama petugas dalam melakukan pemadaman. Karena itu, BPBD Jatim berkoordinasi dengan BNPB untuk mendukung proses pemadaman menggunakan helikopter yang memiliki kemampuan mengangkut tandon air berkapasitas satu ton.