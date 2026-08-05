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Keluarga Cari Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2? Ini Cara Melapor ke Petugas

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:02 WIB
Keluarga Cari Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2? Ini Cara Melapor ke Petugas - JPNN.com Jatim
Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang berpenumpang sekitar 250 orang penumpang tersebut mengalami kebakaran saat melakukan pelayaran dari Surabaya ke Makassar dan saat ini masih belum bisa dipastikan jumlah korbannya. ANTARAFOTO/Umarul Faruq/sgd/pri. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga penumpang yang merasa kehilangan sanak saudara setelah terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 diminta segera melaporkan informasi tersebut kepada pihak berwenang.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan pengaduan terkait anggota keluarga yang belum diketahui keberadaannya dapat disampaikan kepada Polres Tanjung Perak maupun Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Nanang, laporan dari keluarga nantinya akan diverifikasi oleh KSOP bersama pihak perusahaan kapal.

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"Keluarga yang merasa kehilangan sanak saudaranya bisa melapor dan nantinya akan di verifikasi datanya oleh KSOP dan pihak perusahaan kapal," kata Nanang dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan Basarnas masih menunggu data resmi mengenai penumpang yang dilaporkan hilang. Data tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan dan divalidasi oleh KSOP bersama perusahaan kapal atau pemilik kapal.

"Basarnas menunggu laporan terkait data tersebut yang resmi dan divalidasi oleh KSOP dan pihak perusahaan kapal atau pemilik kapal," ujarnya.

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Nanang memastikan Basarnas akan kembali melakukan pencarian apabila telah menerima data resmi dari pihak terkait.

Pencarian nantinya akan dilakukan berdasarkan data penumpang yang telah dilaporkan atau diberikan oleh KSOP maupun perusahaan kapal.

Basarnas meminta keluarga penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang belum diketahui keberadaannya segera melapor ke Polres Tanjung Perak atau KSOP Tanjung Perak.
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TAGS   KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara Sentosa II kebakaran kapal sumenep Polres Tanjung Perak ksop tanjung perak nomor aduan

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