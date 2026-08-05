KBS Beri Tiket Masuk Rp10 Ribu pada 17 Agustus, Nama Agus Gratis Masuk Wahana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebun Binatang Surabaya (KBS) menyiapkan promo spesial untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Pengelola KBS memberikan diskon tiket masuk dari harga normal Rp15 ribu menjadi hanya Rp10 ribu khusus bagi pengunjung yang datang pada 17 Agustus 2026.

Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri mengatakan promo tersebut disiapkan agar masyarakat bisa merayakan momentum Hari Kemerdekaan bersama keluarga di salah satu destinasi wisata favorit di Kota Surabaya.

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"Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, KBS menyiapkan promo tiket masuk Rp10 ribu khusus kunjungan tanggal 17 Agustus 2026," kata Lintang, Rabu (5/8).

Tak hanya potongan harga tiket masuk, KBS juga menghadirkan promo gratis sejumlah wahana rekreasi bagi pengunjung yang memenuhi persyaratan.

Beberapa wahana yang masuk dalam program gratis tersebut di antaranya Rabbit, Giz Park, Rainbow Slide, Dino Land, dan Film 7D.

Promo wahana gratis itu secara khusus diberikan kepada pengunjung yang lahir pada bulan Agustus atau memiliki nama 'Agus'.

Lintang menjelaskan pengunjung yang ingin mendapatkan fasilitas gratis tersebut cukup menunjukkan kartu identitas resmi saat hendak memasuki wahana yang diinginkan.