Karhutla Gunung Bromo Sulit Dipadamkan, BNPB Siapkan 2 Helikopter Water Bombing

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dua helikopter pengebom air atau water bombing untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pengerahan helikopter diperlukan karena lokasi kebakaran berada di medan yang sulit dijangkau oleh petugas di darat.

"Sementara kami akan mendukung dengan dua unit ya," kata Suharyanto di Kota Malang, Rabu (5/8).

Suharyanto menjelaskan proses pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) hingga kini masih dilakukan oleh satuan tugas (satgas) darat.

Kebakaran tersebut pertama kali terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB di kawasan Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian merembet hingga kawasan Watu Gede yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo.

Menurut Suharyanto, kondisi medan di lokasi kebakaran menjadi salah satu kendala utama proses pemadaman. Dari informasi yang diterimanya, titik api berada di kawasan dengan kontur yang berat sehingga menyulitkan petugas melakukan pemadaman secara langsung.

"Lokasi kebakaran memiliki medan yang berat sehingga terbilang sulit dijangkau oleh petugas," ujarnya.

Karena itu, BNPB menyiapkan dukungan pemadaman dari udara menggunakan helikopter water bombing.