Operasi SAR Ditutup, 3 Keluarga Ini Masih Mencari Kerabat Korban KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Operasi SAR khusus penanganan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 resmi ditutup pada Selasa (4/8). Namun, sejumlah keluarga korban masih mencari keberadaan kerabat mereka yang diduga berada di kapal saat insiden terjadi.

Keluarga mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai nasib sanak saudara mereka. Nama sejumlah orang yang dicari juga tidak tercantum dalam daftar korban yang telah dievakuasi, baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia.

Salah satunya Anton. Dia masih menunggu kabar mengenai Abdul Manan, saudaranya yang bekerja sebagai koki atau kru KMP Mutiara Sentosa 2.

Anton mengatakan dirinya telah mendatangi posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk menanyakan keberadaan Abdul Manan.

"Setelah dicari nggak ada, sudah dikonfirmasi. Tadi waktu masuk posko sudah tanya, jawabannya berusaha dicari sama petugas," kata Anton saat ditemui di posko terpadu, Rabu (5/8).

Menurut Anton, Abdul Manan telah bekerja di KMP Mutiara Sentosa II milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) selama sekitar satu hingga dua tahun.

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Kontak terakhir keluarga dengan Abdul Manan terjadi ketika proses pemuatan kapal. Setelah itu, komunikasi terputus.

"Ya waktu di pemuatan kapal. Ya kan nggak ada yang bisa dihubungi, semua HP mati semua," ujarnya.