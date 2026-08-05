Karhutla Gunung Bromo Belum Padam, Luas Lahan Terbakar Tembus 10 Hektare

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo belum juga padam. Hingga Rabu (5/8), luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektare. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan kobaran api yang terus merembet di sejumlah titik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan titik api masih ditemukan di kawasan Gunung Bromo.

"Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kondisi hari ini titik api masih belum padam, sehingga petugas terus melakukan upaya pemadaman ke sejumlah titik api," kata Oemar di Kabupaten Probolinggo, Rabu.

Pemadaman melibatkan personel Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Jawa Timur, Perhutani, TNI/Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Agen Penanggulangan Bencana Jatim, relawan, serta masyarakat.

Petugas menghadapi sejumlah kendala dalam proses pemadaman. Salah satunya keterbatasan peralatan karena alat pemukul api atau kepyok yang digunakan untuk memadamkan kobaran api telah rusak.

"Alat pemukul api (kepyok) yang dimiliki petugas sudah rusak semua karena digunakan secara masif saat memadamkan karhutla, namun petugas tetap memadamkan api dengan menggunakan ranting pohon yang ada," ujarnya.

Selain menggunakan ranting, petugas memanfaatkan backpack sprayer untuk membasahi area yang terbakar. Kondisi angin kencang serta ilalang kering turut menyulitkan proses pemadaman karena membuat api lebih mudah merembet ke lokasi lain.

Tim gabungan juga terus memantau pergerakan titik api dan membuat sekat untuk mencegah kobaran meluas ke wilayah lainnya.