Selamat dari KMP Mutiara Sentosa 2, Saleh Berenang Sambil Gigit Celana di Tengah Laut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Muhammad Saleh (44) warga Punagaya, Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyintas kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Saleh tidak hanya berjuang menyelamatkan diri saat kapal terbakar. Di tengah laut, dia juga sempat membantu dua penumpang yang disebutnya merupakan pedagang kambing, salah satunya bahkan tidak bisa berenang.

Saleh saat itu bertugas mengawal pengiriman 17 ekor kuda dari Surabaya menuju Makassar. Ketika kebakaran terjadi, dia sedang memotong rumput untuk pakan kuda di dalam kapal. Tiba-tiba, sopir yang bersamanya berteriak memperingatkan adanya kebakaran.

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"Jadi, saya potong-potong rumput akhirnya datang asap. Sopir saya bilang, 'kebakaran!'" kata Saleh di posko terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (4/8).

Saleh kemudian berusaha mencari jalan keluar. Namun, kepulan asap hitam yang tebal membuat pandangannya terganggu. Dia akhirnya memanfaatkan celah jendela untuk mendapatkan udara sebelum berlari menuju geladak kapal.

"Mau lari naik, tidak bisa naik karena banyak asap, asap hitam. Saya enggak kelihatan. Akhirnya saya lewat dari jendela untuk pernafasan. Supaya angin kan. Ada angin di situ jadi umpama padat itu asapnya baru saya lari naik," ujarnya.

Sesampainya di geladak, Saleh tidak langsung mendapatkan pelampung. Dia sempat mengambil sebuah jeriken kosong berwarna biru untuk dijadikan alat bantu apung. Namun, tidak lama kemudian seseorang memberinya *life jacket*.

"Akhirnya saya lari tidak dapat pelampung. Ada jeriken di situ saya bawa. Warna biru. Saya bawa jeriken, akhirnya naik ke atas ada yang kasih saya pelampung di situ," katanya.