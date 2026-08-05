Demi Selamatkan Ibu, Warga Bawean Rela Rogoh Rp110 Juta Sewa Pesawat ke Surabaya

jatim.jpnn.com, GRESIK - Cuaca buruk yang menghentikan pelayaran penyeberangan Gresik-Bawean membuat distribusi logistik ke Pulau Bawean terganggu. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap ketersediaan oksigen medis di RSUD Umar Mas'ud Bawean.

Seorang warga asal Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, H. Ridwan, bahkan harus menyewa satu pesawat dengan biaya sekitar Rp110 juta untuk membawa ibunya menjalani perawatan lanjutan di Surabaya.

Ridwan mengambil keputusan tersebut setelah sang ibu menjalani perawatan intensif selama lima hari, terdiri dari dua hari di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan tiga hari di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Baca Juga: Wanita di Surabaya Sewa Ekskavator Rp7 Juta Robohkan Rumah Dinas Pejabat Bea Cukai

Kondisi ibunya yang masih membutuhkan bantuan oksigen membuat keluarga memilih jalur udara sebagai opsi evakuasi. Pasien kemudian diterbangkan dari Bandara Harun Thohir Bawean menuju Bandara Juanda Surabaya menggunakan pesawat Susi Air yang disewa secara penuh tanpa penumpang lain pada Sabtu (1/8).

Ridwan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mendapat informasi mengenai persediaan oksigen di RSUD Umar Mas'ud Bawean yang mulai menipis akibat terhambatnya distribusi dari Gresik.

"Informasi yang saya dapat, persediaan oksigen menipis karena sudah beberapa hari tidak ada kapal berlayar. Kalau tidak dirujuk, oksigen yang dipakai ibu saya diperkirakan hanya bertahan sampai Minggu sore," ujar Ridwan, Senin (3/8).

Untuk menerbangkan sang ibu dari Bawean ke Surabaya, Ridwan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp110 juta hanya untuk menyewa pesawat. Biaya tersebut belum termasuk kebutuhan pendukung lainnya selama proses evakuasi dan perawatan pasien.

Menurut Ridwan, proses evakuasi melalui jalur udara juga tidak cukup hanya dengan menyiapkan biaya. Keluarga harus memenuhi sejumlah persyaratan medis yang ditetapkan pihak maskapai.