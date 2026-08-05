5 Anak Korban KMP Mutiara Sentosa 2 Tak Tercatat di Manifes, Ini Kata Perusahaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) mengakui sebanyak lima penumpang anak yang turut menjadi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tidak tercatat dalam manifes kapal.

Kepala Cabang PT ALP Surabaya Ferdinan Pondang mengatakan kelima anak tersebut tidak didaftarkan oleh pembeli tiket saat melakukan pemesanan.

"Daftar anak itu memang tidak didaftarkan oleh si pembeli tiket ini kepada kami. Jadi, anak yang lima itu tidak termasuk manifes," kata Pondang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (4/8).

Baca Juga: KNKT Harus Temukan Bangkai KMP Mutiara Sentosa 2 Sebelum Ungkap Penyebab Kebakaran

Walakin, Pondang belum dapat menunjukkan jumlah penumpang yang tercatat dalam manifes sebelum KMP Mutiara Sentosa 2 berangkat.

Dia mengatakan pihak perusahaan masih melakukan sinkronisasi data dengan manajemen pusat. Pondang juga membantah adanya kelebihan jumlah penumpang yang naik KMP Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar dibandingkan data dalam manifes.

"(Data penumpang dalam manifes) ini masih kami cross check sama yang di pusat. Kalau untuk itu tidak ada, (penumpang) kelebihan manifes ataupun apa, enggak ada," ujarnya.

Menurut Pondang, data manifes masih dalam proses klarifikasi dengan manajemen perusahaan sehingga belum dapat dipublikasikan kepada media.

"(Manifes) itu masih kita klarifikasi dengan manajemen kami. Saya pun belum bisa memublikasikan ke media juga, karena datanya masih kita saling cross check begitu," tuturnya.