Balita 4 Bulan Terkunci di Mobil, Damkar Tulungagung Evakuasi dalam 10 Menit

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang balita berusia empat bulan terkunci di dalam mobil yang terparkir di area sebuah kedai kopi di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulungagung kemudian dikerahkan untuk mengevakuasi balita tersebut.

Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan DPKP Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan peristiwa tersebut terjadi setelah orang tua balita meminta bantuan karena anaknya terkunci di dalam kendaraan.

"Orang tua balita berinisial AWC (27), warga Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, melaporkan bahwa anaknya terkunci di dalam mobil," kata Iwan di Tulungagung, Selasa (4/8).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, orang tua balita sempat turun dari kendaraan untuk masuk ke sebuah kedai kopi. Tidak lama kemudian, pintu mobil tertutup dan terkunci. Sementara itu, balita masih berada di dalam kendaraan.

Menerima laporan tersebut, DPKP Tulungagung menerjunkan Tim Baruna 2 ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Petugas menggunakan peralatan khusus untuk membuka pintu mobil tanpa merusak kendaraan.

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"Kami menggunakan peralatan khusus agar pintu kendaraan dapat dibuka dengan aman," ujar Iwan.

Proses evakuasi berlangsung sekitar 10 menit. Meski mesin kendaraan dan pendingin udara dalam kondisi mati, balita tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam mobil dalam keadaan sehat. Balita tersebut juga tidak mengalami luka maupun cedera setelah berhasil dievakuasi.