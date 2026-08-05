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Hilang di Gunung Piramid, Pendaki asal Surabaya & Guide Bondowoso Ditemukan Tewas

Rabu, 05 Agustus 2026 – 13:08 WIB
Hilang di Gunung Piramid, Pendaki asal Surabaya & Guide Bondowoso Ditemukan Tewas - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian dua pendaki di Gunung Piramid Bondowoso, jawa Timur. Selasa (4/8/2026) ANTARA/HO-Kantor SAR Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Tim SAR gabungan menemukan dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar tebing dengan kedalaman sekitar 60 meter, Selasa (4/8).

Kedua korban masing-masing Maliya Finda (51) warga Wonokromo, Surabaya dan Irfan Nasrul Laili (35) pemandu asal Desa/Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

Koordinator Pos SAR Jember Jefriyanzah mengatakan kedua korban ditemukan sekitar pukul 12.13 WIB setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran di lokasi.

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"Setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran, pada pukul 12.13 WIB kedua korban ditemukan (meninggal) sekitar 170 meter dari lokasi kejadian. Korban berada di dasar tebing dengan kemiringan sekitar 40 derajat dan kedalaman kurang lebih 60 meter," kata Jefriyanzah saat dihubungi di Bondowoso, Selasa.

Setelah menemukan kedua korban, tim SAR gabungan langsung melakukan upaya evakuasi. Namun, proses evakuasi tidak dapat dilanjutkan hingga tuntas karena kondisi di lokasi mulai gelap pada sekitar pukul 18.00 WIB.

Selain faktor waktu, kondisi medan yang sangat sempit dan curam juga menjadi pertimbangan tim SAR untuk menghentikan sementara proses evakuasi.

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Jefriyanzah mengatakan keputusan tersebut diambil demi mengutamakan keselamatan personel yang berada di lokasi.

"Demi mengutamakan keselamatan personel di medan yang sangat berbahaya, proses evakuasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu (5/8) besok," ujarnya.

Dua pendaki yang hilang di Gunung Piramid Bondowoso ditemukan meninggal di dasar tebing sedalam sekitar 60 meter. Evakuasi dilanjutkan.
Sumber Antara
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TAGS   pendaki hilang gunung piramid Bondowoso pendaki meninggal bpbd bondowoso

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